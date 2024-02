Uccide un turista perché mangia sui gradini di casa sua | il padre | “Mio figlio va salvato | aiutatemi”

- c'è anche un precedente arresto nel 2016 con successiva condanna a 4 anni di carcere perché stava l'uomo ha agito con un martello con il quale ha colpito violentemente la sua vittima, un turista

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Alessandro non è un assassino. Andava protetto, nessuno lo ha protetto. Lo dobbiamo fare noi. Aiutatemi a salvare Alessandro": a dirlo è ildi Alessandro Patelli condannato in primo e secondo grado per aver ucciso Marwen Tayari.