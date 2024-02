Tv e vasche nella discarica clandestina

va a finire il cosiddetto sovrappieno delle vicine vasche di temporaneo e che a breve tutto sarebbe stato trasferito a discarica fece di più: un deposito temporaneo in una via nella periferia di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Accanto a delle strutture irregolari. Rifiuti e abusi, un cocktail potenzialmente micidiale per il territorio che a Desio si conosce benissimo. Soprattutto nelle periferie. Come in via Ferravilla, che qualche anno fa fu battezzata “la via degli abusi“. E proprio qui i carabinieri della Forestale della stazione di Carate Brianza hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti speciali, non pericolosi, derivanti da attività edile, consistenti principalmente in macerie, cavi elettrici, caldaie, rottami, imballaggi, pneumatici, infissi,da bagno, televisori, stufe a pellet, rifiuti, sanitari. Quintali di materiale. Dopo il rinvenimento, è stato chiesto un sopralluogo all’ufficio tecnico del Comune che ha accertato recinzione e cancello abusivi a delimitare l’area contenente i rifiuti. L’area del deposito dei ...