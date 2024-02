Tutti i presidenti Regione collaborano | tranne uno Meloni | frecciata a De Luca

Tutti i presidenti di Regione hanno capito il senso di quello che stiamo facendo. E il decimo accordo che firmiamo, e ne seguiranno altri: tutti sono collaborativi tranne uno, ma nemmeno mi stupisce

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il lavoro sul Pnrr e sui fondi di coesione "risponde a una strategia complessiva e 'devo ringraziare idi. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione della firma dell'accordo di coesione e sviluppo con la Calabria. "di- ha sottolineato- hanno capito il senso di quello che stiamo facendo. È il decimo accordo che firmiamo, e ne seguiranno altri:sono collaborativiuno, ma nemmeno mi stupisce troppo. Rispetto per carità ma in quel caso risulta speso il dei 24% fondi del ciclo 2014-2020. Forse se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più", ha rimarcatocon chiaro riferimento al ...

