Turista perde portafoglio con 3mila euro | 36enne lo trova e lo riconsegna

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) C'erano dentro sia documenti che contanti Unha perso il portafogli con dentro circa, ma un ragazzo lo hato eto alla polizia. E' accaduto a Prato nei giorni scorsi. Un italiano di 36 anni, residente in Svizzera, si è recato in Questura per consegnare il, rito in viale della