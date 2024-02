Tuchel | i numeri lo condannano | sin qui peggio di Nagelsmann

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024)al Bayern Monaco ha incassato una fiducia a tempo, che vuol dire fino alla prossima partita in cui dovrà necessariamente fare risultatoal Bayern Monaco ha incassato una fiducia a tempo, che vuol dire fino alla prossima partita in cui dovrà necessariamente fare risultato in Bundesliga. Tra le altre cose anche ilo inchiodano: perè stata la decima sconfitta in 43 partite: il suo predecessoreha impiegato 84 partite per raggiungere la doppia cifra di ko. Insomma, per ora lo switch dello scorso marzo non si può certo dire essere stato vincente. Il tempo per invertire la tendenza non manca, andrà però capito a quale allenatore spetterà questo compito. Intanto aleggia l’ombra di Mourinho sopra il tedesco.