Trump condannato a pagare 354 milioni | ha gonfiato gli asset della holding di famiglia

Donald Trump è stato condannato a pagare 354,9 milioni di dollari per la frode finanziaria e fiscale commessa per ottenere prestiti milionari da almeno due banche. È questo il verdetto del tribunale di

