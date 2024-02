Trump condannato a pagare 354 milioni di dollari | non potrà fare affari a New York per 3 anni

Il giudice Arthur Engoron ha condannato Donald Trump e i suoi due figli Donald Jr ed Eric a pagare 354 milioni nel processo civile a New York per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni

Usa: processo per frode, Donald Trump condannato a pagare 354 mln di dollari: L'ex presidente ed i figli sono anche stati banditi dal fare affari a New York rispettivamente per tre e due anni ...