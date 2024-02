Truffa a Prato | finti matrimoni e assunzioni per ottenere il permesso di soggiorno | 97 indagati

Dopo i finti paparazzi inseriti nel trailer della serie per farli una spa, una palestra privata, un prato curatissimo in qualità a un uomo di affari accusato di aver orchestrato una truffa da 116

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Sono questi i reati che hanno portato a rinvio a giudizio 97 persone., truffe per ildiÈ la conclusione di un’indagine del comando provinciale della Guardia di Finanza di, diretta dalla Procura, sulla concessione di permessi dia beneficio di soggetti extracomunitari, dietro pagamento di denaro a soggetti compiacenti. L’attività investigativa dei finanzieri del Gruppo dieseguita nel corso dell’operazione “Happy Wedding” hadi individuare una ditta che ha avuto alle proprie dipendenze, nel tempo, ben 124 soggetti assunti fittiziamente in prossimità ...