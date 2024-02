Trovato con un chilo di ’fumo’ | arrestato

Con la riduzione dei ghiacci si riducono anche le loro pari a circa un chilo al giorno. S solo uno è riuscito a ingrassare, S solo uno è riuscito a ingrassare, perché aveva trovato la carcassa di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Oltre ungrammo di sostanza stupefacente custodito e ben nascosto in un appartamento di Rimini e pronto quindi per essere poi messo sul mercato dello spaccio. A trovare il ‘deposito’ di hashish è stato il personale della squadra giudiziaria della Polizia locale, risalito sino all’appartamento di un giovane 27enne originario della provincia di Brescia ma residente in città, tratto poi in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato condotto nel pomeriggio di mercoledì, a seguito di indagini già avviate da tempo da parte della polizia locale e che avevano permesso ai vigili di concentrare l’attenzione sul ragazzo e sui suoi spostamenti. È stato quindi dopo avere scovato l’appartamento del giovane, in cui la pista investigativa ha portato i vigili a credere che lì potesse trovarsi un ingente deposito di droga, ...

Alla vista della Volante ha provato a nascondersi. Ma il suo gesto maldestro non è bastato per sfuggire ai poliziotti. Così un ladro è stato beccato ... (ilcorrieredellacitta)

Sarzana (La Spezia) 14 febbraio 2024 - Per sfuggire al controllo ha preso a calci e pugni i carabinieri che lo hanno Trovato in una zona boschi va di ... (lanazione)

Non si batte la Roma di coppa: Nono si batte la Roma di coppa, non la batte mai il Feyenoord (e quando lo fa, come l’anno scorso, poi se ne pente al ritorno), e non la batte stavolta nonostante il cambio in panchina che ha portato ...

San Valentino di botte. Picchia e poi minaccia con un fucile a pallini la fidanzata e il papà: Un 24enne bellariese è finito in manette anche per l’accusa di spaccio. I carabinieri intervenuti per i maltrattamenti gli hanno poi trovato in casa. una coltura di funghi allucinogeni e quasi quattro ...

Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti la nuova serie su Sky e NOW! : Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti la nuova serie su Sky e NOW! , Di lettere di cui nessuno sa, scambiate per una vita intera. Di occasioni mancate e colte e del tempo che passa, che ...