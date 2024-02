sentito un gruppo di persone parlare di una bomba in Tribunale a un gruppo di persone parlare di una bomba in Tribunale a Genova. Non è la prima volta che il palazzo di giustizia viene evacuato per

Tribunale di Genova evacuato per un allarme bomba: strade chiuse, artificieri in azione a caccia dell'ordigno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Scatta l'allarme bomba al Tribunale di Genova: le persone all'interno sono state fatte uscire, chiuse alcune vie limitrofe Leggi tutta la notizia su notizie.virgilio (Di venerdì 16 febbraio 2024) Scatta l'aldi: le persone all'interno sono state fatte uscire,alcune vie limitrofe

Seimila jeans dalla Cina senza etichetta, ADM sanziona importatore: Genova – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso il terminal portuale di Genova Pra’, hanno sanzionato l’importazione dalla Cina di un carico di circa 6.000 paia di ... Allarme bomba al tribunale di Genova, evacuato l’edificio: GENOVA – Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Genova, in seguito a una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri ... Allarme bomba in tribunale, chiuso il tunnel di via delle Casaccie: Modifiche alla viabilità nella mattinata di venerdì 16 febbraio 2024 nel centro di Genova, in particolare in zona tribunale, a causa di un allarme bomba. Alcune pattuglie della polizia locale sono ...

