Non preoccupandosi delle basse temperature e della tenera età del figlio, di soli 4 anni. È successo in Valsugana, in Trentino. La donna è stata rintracciata e denunciata per abbandono di minore alla

Trentino, chiude il figlio di 4 anni in auto mentre va a sciare: denunciata per abbandono di minore (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ha chiuso in auto il figlio di quattro anni per andare a sciare. Una quarantenne dovrà rispondere di abbandono di minore dopo che i carabinieri hanno trovato il bambino in un’auto parcheggiata vicino alle piste in Valsugana, in Trentino. A notarlo per primo era stato un addetto di un impianto di risalita, che aveva visto il bimbo piangere disperato nella vettura. Dopo aver tentato di aprire la portiera, i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre, una quarantenne della Repubblica Ceca, attraverso varie chiamate al cellulare e messaggi diffusi con gli altoparlanti dell’impianto di risalita. La donna è arrivata un’ora e mezzo dopo, con gli sci ancora ai piedi e le racchette in mano. Avrebbe detto di aver lasciato il ... Leggi tutta la notizia su tpi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ha chiuso inildi quattroper andare a. Una quarantenne dovrà rispondere dididopo che i carabinieri hanno trovato il bambino in un’parcheggiata vicino alle piste in Valsugana, in. A notarlo per primo era stato un addetto di un impianto di risalita, che aveva visto il bimbo piangere disperato nella vettura. Dopo aver tentato di aprire la portiera, i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre, una quarantenne della Repubblica Ceca, attraverso varie chiamate al cellulare e messaggi diffusi con gli altoparlanti dell’impianto di risalita. La donna è arrivata un’ora e mezzo dopo, con gli sci ancora ai piedi e le racchette in mano. Avrebbe detto di aver lasciato il ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza