"Treni, aerei, strade: l'Italia è in un ritardo pazzesco" (Di venerdì 16 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/Palenzona.mp4 Servono più infrastrutture per rendere il Paese moderno, competitivo, collegato all'Europa. E servono subito, con urgenza. "Siamo in un ritardo pazzesco", avverte Fabrizio Palenzona, presidente della Fondazione CRT. "Io mi occupo di questo tema da una quarantina d'anni. l'Italia è un Paese straordinario, il Paese più bello del mondo, abbiamo degli imprenditori fantastici, però abbiamo anche un dovere che abbiamo un po' trascurato: metterli in condizioni di competere al meglio", ha affermato l'ex dirigente d'azienda e banchiere, spiegando che "per competere al meglio, oggi, è sempre più centrale l'infrastruttura". Il che – ha rimarcato – "significa Treni, aerei, strade e infrastrutture tecnologiche quali la fibra e ...

