Tremila operatori e 17 navi E un solo uomo al comando | Una vita a bordo per servire gli interessi del nostro Paese

criticità che hanno indotto molti operatori soprattutto di mele, direttore generale di Alegra , gruppo che coordina circa tremila a causa della ridotta disponibilità di navi e containers",

(Di venerdì 16 febbraio 2024) LA SPEZIA "Il connubio tra la Marina militare e il Golfo della Spezia non è mai stato in discussione. La presenza della Marina è un punto di forza per quest’area e viceversa, da sempre. Operiamo in mare: per gli spezzini, per gli italiani, per la sicurezza e per difendere glidel, così come stiamo facendo con Nave Duilio e con l’operazione Mediterraneo sicuro". Il contrammiraglio Stefano Frumento apre a ’La Nazione’ le porte della Prima divisione navale per un’intervista esclusiva in cui traccia il presente e il futuro della forza armata. Un futuro che l’avvento del progetto ’Basi Blu’ promette di legare a doppio filo con i destini della città, confermando il ruolo di cardine dell’operatività navale delriconosciuto già oggi alla Base navale da un lato e alla Prima divisione dall’altro. ...