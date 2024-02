costituita da tre uscite e un muro di luce, come era per la vi è una visione della cura psichiatrica non solo come terapia medica I diplomati diventano poi parte di Arte e Salute Onlus, pazienti -

Tre pazienti in terapia intensiva morti dopo il blitz israeliano nell’ospedale di Khan Yunis. Mosca organizza colloqui con Hamas e Jihad (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tre pazienti sono morti nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, a causa dell’interruzione della corrente. L’esercito israeliano, giovedì, ha preso d’assalto la struttura sostenendo di avere informazioni sulla presenza di corpi degli ostaggi presi il 7 ottobre. “Riteniamo le forze di occupazione israeliane responsabili della vita dei pazienti e del personale, considerando che il complesso è ora sotto il loro pieno controllo”, ha affermato in una nota il ministero della Sanità di Gaza, come riporta Al Jazeera. “Facciamo appello a tutte le istituzioni internazionali affinché intervengano rapidamente per salvare i pazienti e il personale dell’ospedale Nasser prima che sia troppo tardi”, ha ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tresononel reparto didell’Ospedale Nasser diYounis, nel sud della Striscia di Gaza, a causa dell’interruzione della corrente. L’esercito, giovedì, ha preso d’assalto la struttura sostenendo di avere informazioni sulla presenza di corpi degli ostaggi presi il 7 ottobre. “Riteniamo le forze di occupazione israeliane responsabili della vita deie del personale, considerando che il complesso è ora sotto il loro pieno controllo”, ha affermato in una nota il ministero della Sanità di Gaza, come riporta Al Jazeera. “Facciamo appello a tutte le istituzioni internazionali affinché intervengano rapidamente per salvare ie il personale dell’ospedale Nasser prima che sia troppo tardi”, ha ...

