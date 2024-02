Tre operai morti in cantiere per il crollo di un pilone del supermercato Esselunga a Firenze | ci sono dispersi

Tre operai morti nel cantiere dopo il crollo di un supermercato Esselunga a Firenze : ci sarebbero dei dispersi Tre operai morti nel crollo di un muro nel cantiere di un supermercato Esselunga in costruzione a Firenze: altri sarebbero dispersi (notizie.virgilio)

Operaio di 51 anni al lavoro in strada investito da una Panda a Treviso : grave in ospedale Un Operaio pugliese di 51 anni che stava lavorando lungo la careggiata a Vazzola, in provincia di Treviso, precisamente in via IV Novembre incrocio ... (quotidianodipuglia)