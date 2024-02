Trave crollata al cantiere Esselunga | ennesime morti sul lavoro Nel 2023 in Toscana sono state 51

trave di cemento sarebbe crollata causando le morti degli operai. Gli addetti stavano montando prefabbricati. "Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – Laneldi Firenze in via Mariti e gli operaisotto al cemento riaccendono i riflettori sul tema dellesul, una vera e propria piaga del nostro paese. Firenze, il momento del crollo nelSecondo il report dell'Osservatorio sicurezza e ambiente Vega diffuso a inizio anno, nel 2024 ci51sulin(erano 72 nel 2022), di cui 33 sul posto e 18 in itinere. Nel 2022 erano72. Il più elevato numero di decessi totali (che includono gli infortuni in itinere) si è verificato in provincia di Firenze (22). Seguono: Pisa con 9 decessi, ...