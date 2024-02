Trattori | l’ideona del Pd a spese nostre

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sul suo sito online, il Partito democratico ha da poco pubblicato una sua proposta, in merito alla protesta degli agricoltori, che rappresenta un fulgido esempio di supercazzola, secondo una acquisita tradizione di questa forza politica. La premessa di tale proposta è basata, ovviamente, sul dogma granitico del cambiamento climatico e sulla conseguente ineluttabilità del cosiddetto Green Deal; ossia la via del progressismo europeo per raggiungere rapidamente l’inferno della desertificazione delle attività agricole. “Come primo obiettivo politico – si legge nel documento – le forze progressiste e democratiche devono avere proprio questo: una contro-narrazione che affermi la verità dei fatti, respingendo al mittente, le destre, il tentativo di criminalizzare il Green Deal e la strategia Farm to fork che lo realizza in agricoltura. E in questa contro-narrazione riaffermare il principio ...