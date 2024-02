Trattori | la protesta in provincia di Milano tra traffico in tilt e disagi | video

Lo afferma Vincenzo Liuzzi, uno degli agricoltori in marcia con i trattori da questa mattina in provincia di Foggia dove, in due distinti cortei che poi si uniranno, partecipano circa 650 mezzi,

La protesta dei trattori iniziata in Germania e velocemente diffusasi in Europa e in Italia è sicuramente un fenomeno complesso che vede, da un ... (liberoquotidiano)

Il giorno dopo la manifestazione del Circo Massimo, i Trattori scendono di nuovo in Piazza anche se in forma diversa. Questa mattina la Questura di ... (liberoquotidiano)

La Protesta degli agricoltori a Roma coi trattori ha invaso solo in parte il Circo Massimo . In 1500 si sono presentati per dar manforte ai ... (ilgiornaleditalia)

Perché non dobbiamo sottovalutare la rivolta dei trattori: Il problema è che noi non conosciamo quella realtà. Dove per noi intendo il «mondo della tastiera», come lo ha definito Giannini su Repubblica, contrapposto al «mondo della materia» (sempre Giannini), ...

Trattori, anche i dem provano a cavalcare la protesta: quali sono le proposte di Elly Schlein per l'agricoltura: Dopo settimane di manifestazioni in giro per l'Italia, e dopo essere arrivati a Roma trovando (in gran parte) il favore del governo, gli agricoltori non hanno ancora perso il primato ...

I trattori invadono la Statale 16 nel Foggiano al Nord della Puglia: Continua la protesta degli agricoltori della provincia di Foggia. Decine di trattori hanno invaso la Statale 16, sia verso Termoli, sia, in particolare, in direzione sud partendo da Borgo Incoronata ...