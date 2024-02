Trattori in Piazza San Giovanni a Roma | continua la protesta degli agricoltori

Sono arrivati in piazza Italia i trattori della protesta degli agricoltori umbri. tra Assisi e Bastia Umbra e poi a Ponte San

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il giorno dopo la manifestazione del Circo Massimo, iscendono di nuovo inanche se in forma diversa. Questa mattina la Questura diha autorizzato quattroa presidiare altrettante piazze dile Ostiense,Sanle della Civilità e del Lavoro ele Tuscolano). Durante il presidio glidistribuiscono volantini per rilanciare un'altra manifestazione in programma sabato 17 febbraio inBocca della Verità. Durante la giornata è in programma anche la distribuzione di mazzi di verdure per sensibilizzare la cittadinanza alla. "Il consenso è molto alto - spiega a La Presse Filippo, ...