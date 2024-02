Trattori di nuovo in piazza nel cuore di Perugia | L' Europa ci ascolti

Questa mattina circa 60 trattori hanno mandato in titl la circolazione in Basso Molise. Partiti da Termoli hanno percorso dove hanno poi fatto inversione per fare rientro in Piazza Donatori di

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 - Gli agricoltori umbri tornano dia fare sentire la loro voce. Oggi ac'è stata la protesta dei. Sono partiti da Ponte San Giovanni, alla periferia dihanno percorso in fila indiana tutto il tragitto fino aldella città,Italia. Si sono fermati in sosta di fronte a a palazzo Cesaroni, sede della Regione. Lì hanno esposto un grande striscione e alcuni cartelli con le loro rivendicazioni. “Ad unache offre denaro a chi non coltiva più i campi diciamo no”, e ancora: “No ad unache vuole distruggere l’agricoltura e affamare la gente per farle mangiare le schifezze”. Il presidente dell’assemblea legislativa Marco Squarta ha accolto una delegazione dei ...

La protesta dei Trattori non demorde. Quella di ieri è stata un’ennesima giornata di mobilitazione, con un corteo che ha bloccato per alcune ore ... (ilrestodelcarlino)

Protesta trattori a oltranza in Sardegna, 'in 100 a Bruxelles': non si escludono nuovi blocchi delle merci in entrata e uscita dallo scalo. E passeggiate per le vie del centro con i trattori per ricordare che la mobilitazione continua.

Alba, duecento trattori in centro da tutto il Piemonte, il corteo in centro per i costi di produzione troppo alti: Per consentire il corretto svolgimento della mobilitazione generale degli agricoltori e allevatori di Langhe e Roero, sono istituiti in piazza Sarti il divieto di accesso e il divieto di sosta con rim ...

La protesta dei trattori a Fano: FANO - I trattori della protesta si mettono di nuovo in marcia. Sono arrivati a Fano nella mattinata di ieri, in totale una sessantina, per allestire il loro presidio in un campo vicino al ...