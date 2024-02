Traoré | l’ex agente | “Quello che è successo al Napoli ha dell’incredibile”

Calciomercato Napoli, l'ex agente conferma Una riprova arriva anche dalla dichiarazioni di Antonino Imborgia , ex agente di Traoré , intervenuto oggi a Radio Crc: "Ho ricevuto una telefonata da De

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Ilha un punteggio scarso, cambiare allenatore non è la soluzione facile”: le parole di Imborgia sul momento degli azzurri. In una recente intervista esclusiva a Radio Crc,dell’azzurro Hamed Traorè, Antonino Imborgia, ha condiviso il suo pensiero sul misterioso momento che ilsta attraversando sotto la guida di Walter Mazzarri. Imborgia, che ha festeggiato oggi il compleanno di Traorè, ha espresso la sua perplessità riguardo alla situazione attuale della squadra partenopea. Secondo, ilsembra essere rimasto sostanzialmente lo stesso rispetto alla stagione precedente, con pochi cambiamenti nell’organico. “A parte Spalletti e Kim, ilè lo stesso dell’anno scorso, non ci sono stati tanti cambiamenti e ...