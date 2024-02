di Pasquale Cicalese Ho visto il tg1 e la tragedia di 3 morti sul lavoro piu' altri 4 dispersi a Firenze, in un cantiere Esselunga in subappalto. Ovviamente la proposta del mio sindacato, Usb, con raccolta firme, per mettere una legge sull'

Tragedia sul lavoro, muore travolto dal trattore (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mercato Saraceno (Cesena), 16 febbraio 2024 – Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi nel cesenate. Un uomo di 74 anni è morto travolto dal trattore cingolato con cui stava lavorando in un terreno a Paterno, frazione del comune di Mercato Saraceno. Partito l'allarme da parte dei parenti che non lo avevano visto tornare per pranzo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale medico. Ma è stato possibile solo costatare la morte dell'uomo per i devastanti traumi da schiacciamento subiti. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era intento, usando il trattore, ad accatastare legna da raccogliere. Il terreno, che si trova praticamente a contatto con il percorso dell'E45, in quel punto è particolarmente in pendenza. Questo deve aver provocato l'improvviso scivolamento del mezzo ...

