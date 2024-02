Roma, 16 feb. Tutta la Toscana si stringe nel dolore per la drammatica tragedia avvenuta oggi in un cantiere a Firenze. Sono ancora in corso le ricerche di 3 dispersi che non rispondono. Cosi' su Facebook il presidente della Regione Toscana,

Tragedia nel cantiere del supermercato, Mattarella telefona a Nardella. Lutto cittadino a Firenze (Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 17 febbraio 2024 – "Ringrazio sentitamente il Presidente Mattarella per avermi espresso al telefono vicinanza e cordoglio per la Tragedia al cantiere Firenze. Ho proclamato Lutto cittadino per domani con sospensione di tutti gli eventi. Anticiperò rientro dalla Terra Santa con il primo volo utile". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella parlando del crollo avvenuto questa mattina su un cantiere in via Mariti.

