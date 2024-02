Tragedia nel cantiere a Firenze | i motivi del crollo Trave o pilone | ecco cosa è accaduto

Sbarra (Cisl): 'Cordoglio non basta, strage sul lavoro deve finire' 'La tragedia nel cantiere di Firenze è un fatto agghiacciante. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti. Ma il

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 –ha generato ildeldell’Esselunga in via Mariti a? Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i fatti ed accertare eventuali responsabilità, ma in base ad una prima ricostruzione che viene fatta, ad ora, in ambienti inquirenti, avrebbe ceduto un solaio a causa della rottura di unao di un dente delsu cui la stessapoggiava. PRESSPHOTO Poi, si ricostruisce ancora, la caduta delavrebbe provocato ildi tre solai: il primo avrebbe trascinato gli altri due sottostanti. Alcuni operai, secondo una prima ricostruzione, erano al primo piano, gli altri al terzo e non si sono potuti salvare dai crolli.