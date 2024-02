che si è verificato questa mattina intorno alle 9 a Firenze, in in via Mariti, sul cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga,ha incrociato i giornalisti uscendo dal cantiere della tragedia,

Tragedia in un cantiere di Firenze: la FIGC dispone minuto di silenzio (Di venerdì 16 febbraio 2024) Anche la Serie A si stringe attorno a Firenze, colpita stamattina da una Tragedia avvenuta in un cantiere dove hanno perso la vita tre operai. La FIGC dispone un minuto di raccoglimento per le vittime RACCOGLIMENTO – Questa mattina un incidente avvenuto in un cantere di un supermercato di Firenze è costato la vita di tre operai. La FIGC si stringe attorno alla cittadinanza e alle famiglie delle vittime. Per questo ha previsto che venga rispettato un minuto di silenzio nel corso di tutte le partite di ogni competizione che si terranno nel fine settimana. Questo quanto si legge sul comunicato ufficiale della federazione: «In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 16 febbraio 2024) Anche la Serie A si stringe attorno a, colpita stamattina da unaavvenuta in undove hanno perso la vita tre operai. Laundi raccoglimento per le vittime RACCOGLIMENTO – Questa mattina un incidente avvenuto in un cantere di un supermercato diè costato la vita di tre operai. Lasi stringe attorno alla cittadinanza e alle famiglie delle vittime. Per questo ha previsto che venga rispettato undinel corso di tutte le partite di ogni competizione che si terranno nel fine settimana. Questo quanto si legge sul comunicato ufficiale della federazione: «In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel ...

