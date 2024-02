Non immaginavo una tragedia del genere e sono dispiaciuto per le vicino al cantiere dove è in corso la costruzione di un Ci sarebbe un morto, mentre i feriti sarebbero 3. Sono i dati ufficiali

Tragedia in Cantiere: Un Morto e Tre Feriti a Firenze (Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze – Nella mattinata di oggi 16 febbraio 2024, un tragico evento ha scosso la comunità di Firenze: il crollo di una parte di un Cantiere situato alla periferia della città, in via Mariti, ha causato la morte di un operaio e il ferimento di altri tre. L'incidente è avvenuto durante i lavori per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sicilia Vittime del maltempo. Si cerca un disperso Giuseppe Liotta, trovato medico scomparso Sicurezza sul lavoro, il Premio per le imprese Grave incendio Avellino: cosa è successo Terremoto in Albania nella notte. Almeno 7 i morti Arrestato 70 enne per violenza sessuale su una bimba

Firenze, morti e feriti per crollo in un cantiere: “Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a #Firenze”. Lo scrive su X il sindaco Dario Nardella, in viaggio istituzionale in Israele e Palestina. TRAGEDIA SUL LAVORO A FIRENZE:: Tragedia di Firenze, dove questa mattina, sul cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato in via Mariti, una trave di cemento è crollata schiacciando diversi operai. Sarebbero già stati trova ... Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze, tre morti. Giani: "Travi accartocciate, un dramma": AGI - Tragedia sul lavoro a Firenze, in via Mariti. Tre operai impiegati nel cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga, sono morti dopo che una trave di cemento è crollata sul solaio. Altri tre ...

