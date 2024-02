condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia". per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via in un cantiere a Firenze in via Mariti - ha scritto ancora Giani - .

Tragedia di Firenze, Giani: “La Toscana nel dolore. C’è stato un cedimento a catena” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – "Tutta la Toscana si stringe nel dolore per la drammatica Tragedia avvenuta oggi in un cantiere a Firenze. Sono ancora in corso le ricerche di tre dispersi che non rispondono". Marco Mori Sono le parole del presidente della Regione Eugenio Giani esprimendo il suo cordoglio per la Tragedia durante la costruzione di un supermercato in via Mariti, in piena città, con il crollo di una trave. “E’ crollata questa trave e poi c’è stato un cedimento a catena – spiega Giani – Tre persone sono state estratte vive e trasportate al nostro ospedale di Careggi. Tutte le forze stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie del grave crollo in ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – "Tutta lasi stringe nelper la drammaticaavvenuta oggi in un cantiere a. Sono ancora in corso le ricerche di tre dispersi che non rispondono". Marco Mori Sono le parole del presidente della Regione Eugenioesprimendo il suo cordoglio per ladurante la costruzione di un supermercato in via Mariti, in piena città, con il crollo di una trave. “E’ crollata questa trave e poi c’èun– spiega– Tre persone sono state estratte vive e trasportate al nostro ospedale di Careggi. Tutte le forze stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie del grave crollo in ...

