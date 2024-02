Tragedia al cantiere dell’Esselunga | rinviate le sfilate del Capodanno cinese

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto un nuovo punto della situazione sulla tragedia avvenuta nel cantiere dell'Esselunga a Firenze. "La situazione è questa: noi abbiamo tre persone che non sono state coinvolte dal crollo degli inerti quindi sono stati presi e portati all'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Prato, 16 febbraio 2024 – L'evento, in accordo con il Consolato della Repubblica Popolare, è stato rimandato alla prossima settimana in rispetto del lutto regionale proclamato per domani dalla Regione Toscana per il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto stamani in unedile in via Mariti a Firenze, in cui hanno perso la vita tre operai. Crollo Esselunga, Giani: "Ennesima ulteriorenei cantieri" Rimangono confermati gli orari e i luoghi delledel dragone, nella zona industriale sabato e da piazza della Gualchierina a piazza Santa Maria delle Carceri domenica. Domani la bandiera del Comune di Prato sul Palazzo comunale sarà issata a mezz'asta.