in un grande cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze, Non immaginavo una tragedia del genere e sono dispiaciuto per le vittime'.

Tragedia a Firenze: crolla un cantiere, almeno 3 morti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato. E’ di “tre morti, tre feriti non in pericolo di vita e due dispersi”, il bilancio del crollo. E’ quanto riferisce l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, davanti all’ingresso del cantiere. La seconda persona deceduta non è stata ancora estratta dalle macerie ma è già stato costatato il suo decesso. E’ quanto si spiega dalla maxiemergenza del 118. Nelle ricerche degli operai sono impiegate le squadre Usar: l’unità tecnica è quella dei Vigili del fuoco, quella sanitaria è composta da 4 infermieri e 2 medici addestrati per i soccorsi sotto le macerie. E’ un uomo nato nel 1964, di Collesalvetti (Livorno), una delle vittime del crollo nel ... Leggi tutta la notizia su ilfaroonline (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un crollo si è verificato stamani in un, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato. E’ di “tre, tre feriti non in pericolo di vita e due dispersi”, il bilancio del crollo. E’ quanto riferisce l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, davanti all’ingresso del. La seconda persona deceduta non è stata ancora estratta dalle macerie ma è già stato costatato il suo decesso. E’ quanto si spiega dalla maxiemergenza del 118. Nelle ricerche degli operai sono impiegate le squadre Usar: l’unità tecnica è quella dei Vigili del fuoco, quella sanitaria è composta da 4 infermieri e 2 medici addestrati per i soccorsi sotto le macerie. E’ un uomo nato nel 1964, di Collesalvetti (Livorno), una delle vittime del crollo nel ...

Firenze, il tragico bilancio del crollo nel cantiere dell'Esselunga: 3 morti, 3 feriti e 2 dispersi: «Tre morti, tre feriti e due dispersi». Questo, al momento, il tragico bilancio del crollo avvenuto alle 8.52 nel cantiere situato in via ... Crollo nel cantiere del supermercato a Firenze, proclamato il lutto regionale: Firenze, 16 febbraio 2024 – «Con profondo dolore, esprimo le condoglianze a nome di tutta la Toscana alle famiglie delle vittime dell' incidente nel cantiere in Toscana. Ho proclamato il lutto regiona ...

