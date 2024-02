Per saperne di più EUROPA OCCIDENTALE VIENNA - ROMA Salvini porta porta l'Austria in tribunale per le restrizioni al traffico Per saperne di più EUROPA DEL SUD MADRID La leader di Sumar vuole

Traffico Roma del 16-02-2024 ore 09:30 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Luceverde Roma ben trovati all'ascolto intenso il Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatina e Anagnina code per Traffico anche sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria & via Nomentana verso San Giovanni e tra via Salaria & via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficata la via Flaminia tra raccordi via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali in pieno svolgimento la cerimonia commemorativa in Piazza della Repubblica presso la basilica di Santa Maria degli Angeli In ricordo di don Alberto genovese Duca di San Pietro possibili disagi per il Traffico di zona fino a termine vento previsto per le 13 maggiori ...

