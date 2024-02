Traffico Roma del 16-02-2024 ore 09 | 00

Per saperne di più EUROPA OCCIDENTALE VIENNA - ROMA Salvini porta porta l'Austria in tribunale per le restrizioni al traffico Per saperne di più EUROPA DEL SUD MADRID La leader di Sumar vuole

(Di venerdì 16 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente verso l’euro sullaFiumicino tra Ponte Galeria e Parco dei Medici sul grande raccordo anulare file lungo la carreggiata esterna tra Latisana e la via del Mare È tra la diramazionesud e lo svincolo di Ciampino in carreggiata interna sul tratto della A24 si sta in coda tra fiorentini e la tangenziale est qui code tra Nomentana e via Salaria verso lo stadio altre cose per un incidente segnato tra piazza di Porta Maggiore viale Castrense in direzione San Giovanni in gita in sente con rallentamenti in via Pinciana nei pressi di via Alessandria i disagi per un incidente avvenuto in via Pretoriano all’altezza di Piazzale Sisto Quinto manifestazione in piazza della Repubblica dalle 8 alle 13 per la preparazione di don Alberto ...