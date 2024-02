Tourability | a mare nessuno escluso

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Al centro la persona disabile: turista e amante del. Via al bando per la selezione di lidi balneari – siti nel litorale della Plaia di Catania e in quello di Mondello a Palermo – che potranno beneficiare di fondi per garantire l’accessibilità del. La selezione dei lidi è la prima azione operativa di, il progetto finanziato dalla Regione Siciliana che – con svariate azioni che saranno sviluppate in 18 mesi – mira al potenziamento del turismo accessibile in Sicilia per persone disabili, per le loro famiglie e per i caregivers, che si concretizzerà progressivamente grazie alla partnership tra Associazione Don Bosco 2000 impresa sociale (capofila del progetto), Distretto di Azione Solidale, Don Bosco Mission, Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, Delegazione Regionale Siciliana della Federazione Italiana Nuoto ...