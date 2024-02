USA, Argentina, Norvay, China, United Kingdom, Sweden, France, dal 21 al 23 febbraio, seguirà un educational tour per gli ospiti Italia, Portogallo e Spagna. Lo staff di Wine Events Worldwide si

Bologna e l’Emilia-Romagna confermano la loro vocazione sportiva. Mai come in altre regione e in altre città la collaborazione tra amministrazioni ... (sport.quotidiano)

Finn Fisher-Black ha vinto la Muscat Classic, corsa di livello 1.1 che fa da antipasto al Tour of Oman . Il corridore neozelandese si è imposto in ... (oasport)

Tour de France in Italia, si parte con L’Étape Parma: attesi migliaia di cicloturisti al Parco Ducale: Per la prima volta in Italia il 27 e 28 aprile ci sarà una delle “tappe” internazionali ufficiali della Grande Boucle con eventi, campioni ed esposizioni ...

Parma meta del cicloturismo con L’Étape Parma by Tour de France: Il 27 e 28 aprile 2024 L’Étape Parma by Tour de France, la Granfondo occasione per sperimentare i tanti e variegati percorsi su 2 ruote che fanno del territorio Parmense il luogo ideale per gli amanti ...

In attesa del Tour de France la regione promuove il cicloturismo in 4 appuntamenti: I promoter di Apt Servizi, Visit Romagna e Terrabici, saranno impegnati in quattro missioni all’estero “Door to Door” tra Spagna, Olanda, Belgio e Danimarca ...