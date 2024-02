Torneo europeo di hockey Bondeno fa gli onori di casa

IMPORTANTE INDOTTO SUL TERRITORIO" Ferrara, 8 feb - Ferrara torna ad ospitare l'hockey indoor - non accadeva dagli anni '60 del secolo scorso - e per la prima volta un torneo di rilievo europeo. Si

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La tre giorni dell’EuroIndoor Club Challenge parte questa mattina alla Bondi Arena in un clima di grande curiosità per un evento internazionale voluto dall’amministrazione comunale nel principale impianto sportivo al chiuso della città. In quella che si può considerare l’Europa League dell’, sarà l’Club– organizzatrice dell’evento – a fare da portacolori per la nostra nazione, assieme ad altre sette squadre provenienti da tutta Europa che si contenderanno la promozione alla categoria superiore della coppa. La prima gara è fissata alle 9.30 e sarà tra gli ungheresi dell’Epitok e i finlandesi dell’Team 85, mentre alle 10.45 sarà la volta degli sloveni del Triglav Predanovci e dei gallesi del CardiffClub. Alle 12 la sfida tra Raca (Slovacchia) ...