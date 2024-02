Beyond Limits - Fiorentina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel girone B del gruppo 1 si sfidano due squadre già agli ottavi e a punteggio pieno, si tratta pertanto di uno scontro con in palio il primo posto del raggruppamento tra la

Torneo di Viareggio 2024: la Fiorentina crolla contro il Beyond Limits, Sassuolo primo nel girone (Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è chiuso questo pomeriggio il gruppo A del Torneo di Viareggio 2024 ed è andata pertanto in archivio la fase a gironi dei raggruppamenti da 1 a 3, non senza sorprese. In particolare, nel girone 2 nello scontro che valeva il primo posto crolla la Fiorentina, travolta col punteggio di 6-4 dai nigeriani del Beyond Limits, che così chiudono a punteggio pieno a si qualificano da prima per gli ottavi, relegando i giovani viola al pass da seconda classificata. Nella partita senza storia del Viola Park già dopo dieci minuti ogni discorso è chiuso, visto che gli africani vanno a segno tra il 4? e l’11’ con Adegoyega, Ayodele e Chukwudi. Puzzoli prova a riaprirla per i gigliati, ma Oliundare la chiude prima dell’intervallo, ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è chiuso questo pomeriggio il gruppo A deldied è andata pertanto in archivio la fase a gironi dei raggruppamenti da 1 a 3, non senza sorprese. In particolare, nel2 nello sche valeva ilpostola, travolta col punteggio di 6-4 dai nigeriani del, che così chiudono a punteggio pieno a si qualificano da prima per gli ottavi, relegando i giovani viola al pass da seconda classificata. Nella partita senza storia del Viola Park già dopo dieci minuti ogni discorso è chiuso, visto che gli africani vanno a segno tra il 4? e l’11’ con Adegoyega, Ayodele e Chukwudi. Puzzoli prova a riaprirla per i gigliati, ma Oliundare la chiude prima dell’intervallo, ...

VIAREGGIO CUP, Fiorentina ko 6-4: finisce seconda: Brutta figura della Fiorentina Under-18, che conclude il suo girone della Viareggio Cup al secondo posto, perdendo per 6-4 al Viola Park contro la formazione nigeriana del Beyond Limits. Una gara fin. Grandi Letture: vai alla sezione: Lo storico torneo giovanile ha tenuto a battesimo stelle in ogni reparto: la gabbia della Pistoiese per Cavani, il partitone di Andy Carroll contro l'Avellino, la foto di Batistuta e Maradona, i frate ... VIAREGGIO CUP, Le formazioni di ACF-Beyond Limits: Alle ore 15 la Fiorentina Under 18 scende in campo per l'ultima partita del girone della Viareggio Cup che vede i ragazzi di Papalato già qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Al Viola Park ...

