Una volta ho perso in finale in un torneo di badminton e per due giorni non sono riuscito a farmene una ragione". Con il tennis i Borges, prima di Nuno, non c'entravano niente. Papà Paolo venditore

Torneo di badminton per i ragazzi nel ricordo del professor Bosetti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dieci scuole in gara, oltre 160 ragazzi in campo, racchettone e pallina: l’istituto superiore Bellisario di Inzago capitale di badminton per un giorno, nel ricordo del prof scomparso. Le finalissime del Torneo provinciale si sono tenute l’altra mattina. In apertura, un commovente momento di ricordo del prof Giuliano Bosetti, insegnante di educazione motoria da poco scomparso, alla presenza della moglie e del figlio: "Felici – le loro parole – di essere qui oggi, e di vedere con i nostri occhi ciò che Giuliano ha lasciato a tanti ragazzi". Le gare si sono tenute nella palestra dell’istituto, precedute da un saluto del preside Gustavo Matassa, del professore organizzatore Dario Manzione, dell’assessore alle politiche sociali del Comune Emma Buro. "Era ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dieci scuole in gara, oltre 160in campo, racchettone e pallina: l’istituto superiore Bellisario di Inzago capitale diper un giorno, neldel prof scomparso. Le finalissime delprovinciale si sono tenute l’altra mattina. In apertura, un commovente momento didel prof Giuliano, insegnante di educazione motoria da poco scomparso, alla presenza della moglie e del figlio: "Felici – le loro parole – di essere qui oggi, e di vedere con i nostri occhi ciò che Giuliano ha lasciato a tanti". Le gare si sono tenute nella palestra dell’istituto, precedute da un saluto del preside Gustavo Matassa, dele organizzatore Dario Manzione, dell’assessore alle politiche sociali del Comune Emma Buro. "Era ...

