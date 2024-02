Torna protagonista in prima serata su Rai 1 il giornalista Saverio Lamanna | che in questa nuova stagione deve affrontare quattro nuovi casi di omicidio Tra suspense e sentimenti e paesaggi da sogno

fisica al mattino e tecnica nel pomeriggio, prima della partenza domattina alla volta di Padova squadra di coach Cuttini è la diagonale di posto due dove l'esperto Falaschi è stato protagonista

(Di venerdì 16 febbraio 2024)a Màkari. Da stasera su Rai 1 va in onda la terzadella serie ambientata in Sicilia che vedeClaudio Gioè nei panni di un personaggio con cui ha molti aspetti in comune. La secondadi Màkari era andata in onda nel mese di febbraio 2022. Da oggi, domenica 18 febbraio 2024, le nuove puntate vedono impegnati alla regia Monica Vullo e Riccardo Mosca. Màkari è tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio ed è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay Màkari, le ragioni di un successo Màkari è il luogo dell’anima, del, della bellezza ma anche della realtà perché esiste. Racconta ...

Fate largo al Matrix coat , ovvero il trench in pelle Lunghissimo . Un capospalla perfetto per le settimane di transizione da una stagione all’altra, ... (iodonna)

Sangiovanni, il messaggio di vicinanza dei Ricchi e Poveri: “È capitato anche a noi i primi periodi, tornerai più forte di prima”: Ospiti al Tg1 i Ricchi e Poveri hanno mandato un messaggio di vicinanza a Sangiovanni che, nella giornata di ieri, ha annunciato una pausa dalla musica, rimandando sia l’uscita dell’album che il tour.

Torna in campo la serie A: l’Inter per la fuga sulla Juve a +10: Dopo la tre giorni di coppe europee si torna in campo in Italia e torna in campo la Serie A, che questa sera vedrà protagonista l’Inter di Simone Inzaghi, in campo nel testa-coda del campionato contro ...

La Clai Imola riabbraccia i propri tifosi: dopo oltre un mese si torna al PalaRuscello: La capolista del girone C della B1 se la vedrà con il Volley Modena, avversario che naviga tranquillo a metà classifica ...