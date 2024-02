Torino | Vagnati rilancia il sogno Europa | guai a parlare di Tor-exit

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il dt delilEuropeo, tra ambizione e realtà l’impresa passa dal Lecce, altrimenti sarà effettivamente Tor-Sono passati 1632 giorni dall’ultima apparizione europea del. Parliamo del 22 agosto 2019, quando in una tiepida estate britannica ormai prossima al tramonto, i granata affrontavano fuori dalle mura amiche il Wolverhampton. All’epoca, la scuderia sabauda era capitanata da Andrea Belotti (ora alla Fiorentina), mentre sulla panchina sedeva Walter Mazzarri (ora al Napoli) e allargando il cerchio a Palazzo Chigi operava Giuseppe Conte (ora all’opposizione), con Sergio Mattarella al Quirinale (no, la sua carica non è mutata). Da quel 2-1 in favore dei Wolves – dopo il 2-3 dell’andata sempre per gli inglesi – il palcoscenico continentale ...