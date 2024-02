Torino-Lecce venerdì 16 febbraio 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

La giornata si apre venerdì sera con due gare in orari leggermente differenti dal solito: Torino - Lecce si gioca, infatti, alle 19, mentre Inter - Salernitana ha il calcio d'inizio fissato alle 21.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E’ stato Zapata a regalare alil pareggio 1-1 contro il Sassuolo in una gara decisa nei primi minuti ma è stato un risultato che si può considerare in maniera opposta quello dei granata. Gli uomini di Juric sono imbattuti da cinque gare ma hanno raccolto tre pareggi nelle ultime quattro giornate, gli emiliani InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ivan Juric , allenatore del Torino , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Lecce Ivan Juric , allenatore del ... (calcionews24)

Oggi alle 19.00 si apre la 25ª giornata di Serie A 2023 / 2024 con la sfida tra Torino e Lecce. I salentini arrivano dal pesante ko di Bologna per ... (sportface)

All’Olimpico, il match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Lecce: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ... (calcionews24)

Torino, i convocati di Juric in vista del Lecce: L'allenatore del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Lecce che apre la 25^giornata.

Serie A, si torna in campo con Torino-Lecce. L’Inter capolista ospita la Salernitana: Si torna in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito l’elenco della partite con risultati, marcatori e classifica.

LIVE Torino-Lecce: formazioni e prepartita in diretta: Torino-Lecce, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ...