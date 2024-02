Torino-Lecce | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

A Sassuolo ho avuto la sensazione di essere pericoloso, ma ne abbiamo fatto uno solo' Le probabili formazione di Torino - Lecce Torino (3 - 5 - 2): Savic, Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Vlasic,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) E’ arrivato il momento della 25ª giornata del campionato di Serie A e il turno si apre con la sfida tra. Si affrontano due squadre con obiettivi diversi: la compagine di Juric è in corsa per la qualificazione in Europa, quella di D’Aversa dovrà raggiungere la salvezza. I granata sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Sassuolo, ildalla sconfitta in trasferta contro il Bologna. Ledi(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri. Squalificati: Tameze Indisponibili: Buongiorno, Rodriguez, Schuurs(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, ...