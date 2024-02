Torino-Lecce LIVE 1-0 | vantaggio granata con Bellanova

All'Olimpico, il match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico, Torino e Lecce si affrontano nel match valido per la 25esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Primo tempo molto equilibrato fin qui tra Torino e Lecce, con

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) All’Olimpico, il match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 25esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Primo tempo molto equilibrato fin qui tra, con le due squadre che hanno avuto poche occasioni da gol. I ragazzi di Baroni hanno fatto più possesso palla, con quelli di Juric che hanno cercato di partire sempre in contropiede. Nel finale della prima frazione da segnalare un tiro di Vlasic finito fuori di poco. SECONDO TEMPO Nella ripresa iltrova iltanto inseguito nei primi 45 minuti, soprattutto con Raul ...