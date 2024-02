Torino-Lecce LIVE 0-0 | ci prova Oudin

All'Olimpico, il match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico, Torino e Lecce si affrontano nel match valido per la 25esima giornata di campionato di Serie A

Alle 19.00 andrà in scena la 25esima giornata del campionato di Serie A tra Torino e Lecce. Ecco le Formazioni ufficiali

Il Lecce in campo a Torino contro i granata dopo la batosta di Bologna. I giallorossi, al centro della classifica, cercano di allontanarsi ancora di ... (quotidianodipuglia)

20' - Il Lecce ci prova ma è impreciso: da dimenticare un cross di Gendrey 13' - Occasione per Piccoli, pallone salvato sulla linea da Masina

30' - Giallorossi molto ordinati tra i reparti 20' - Il Lecce ci prova ma è impreciso: da dimenticare un cross di Gendrey 13' - Occasione per Piccoli, pallone salvato sulla linea da Masina

Torino-Lecce 0-0 live / formazioni Gendrey, Dorgu e Piccoli titolari: Il Lecce in campo a Torino contro i granata dopo la batosta di Bologna. I giallorossi, al centro della classifica, cercano di allontanarsi ancora di più dalla zona B, mentre il Torino è a caccia di ...

LIVE Torino-Lecce 0-0 (24') - Savic rischia la frittata al 13': PRIMO TEMPO 22' Rimpallo in area, Milinkovic-Savic in tuffo basso si avventa sul pallone. 21' Dalla battuta ne scaturisce un altro corner per il Lecce, ultimo tocco di Bellanova di ...

