Torino-Lecce | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'esterno zambiano è alle prese con un problema al ginocchio, probabile l'impiego di Sansone dall'inizio, con Piccoli a sostituire

Un 2024 fin qui agrodolce per il Torino . I granata, al netto del match da recuperare con la Lazio, sono ancora imbattuti, ma non mancano i ... (calciomercato)

Diretta Torino-Lecce ore 19: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: La sfida tra Torino e Lecce valida per la 25ª giornata di Serie A è in programma alle 19 allo Stadio Grande Torino. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Zona DAZN e in streaming ...

Dove vedere in tv Torino-Lecce e Inter-Salernitana di serie A: Torna in campo la serie A per la 25esima giornata. l’Inter proverà ad allungare ancora in testa, dall’altra parte una Salernitana che ha appena accolto Liverani in panchina. Il Torino non vuole fermar ...