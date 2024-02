Torino Lecce | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra. Obiettivi opposti per le due squadre con i granata a caccia dell’ultimo treno per tenersi agganciato al trenino Europa. I salentini, invece, sono alla ricerca di punti per la salvezza e per dimenticare il 4 a 0 subito con il Bologna. Non sarà una gara dall’esito scontato, ma anzi ci si aspetta una partita aperta e giocata bene da entrambe le squadra con tante occasioni. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con levedere il match. Le...