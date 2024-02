Torino-Lecce 2-0 | gol di Bellanova e Zapata

ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Torino e il Lecce nel post gara. "Abbiamo disputato invece un buon primo tempo, poi abbiamo concesso un'occasione che ha portato al primo gol.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Sesto risultato utile di fila per il, ancora imbattuto nel 2024, che supera 2-0 ilallo stadio Olimpico grazie al primo gol stagionale dial 50' e alla rete diall'81'. I granata salgono al 9° posto con 36 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli e restando in corsa per un posto in Europa per la prossima stagione. I giallorossi salentini, che chiudono il match in dieci per l'espulsione di Pongracic al 70', restano invece fermi in 13/a posizione con 24 punti. E' la squadra di casa a fare la partita sin dai primi minuti e si rende pericoloso in un paio di occasioni con, nella prima occasione sbaglia l'ultimo dribbling che lo avrebbe liberato al tiro in area di rigore, nella seconda il suo colpo di testa è fuori misura. Al 12' Milinkovic-Savic si lascia sfuggire la palla e per poco non ne approfitta Piccoli: salva tutto Masina. Al 19' ci prova ancorache va al tiro, respinge Baschirotto. Al 25' Vlasic cerca il suggerimento interno verso, ancora Baschirotto attento in chiusura. Alla mezz'ora tentativo diche batte a rete da posizione defilata: Falcone para. Al 39' di nuovo pericoloso l'attaccante colombiano in tuffo di testa sul cross di Lazaro: c'è di nuovo Baschirotto a difendere la porta di Falcone. Al 43' l'ultima occasione del primo tempo con Vlasic la cui conclusione finisce a lato di poco. All'intervallo è 0-0. Al 3' della ripresa ci prova Almqvist con un destro in area di rigore ma Djidji e Lovato murano il suo tiro. Al 5' ilsblocca la partita con. Primo gol in campionato dell'ex Inter che calcia da fuori con il destro e pesca l'angolino: nulla da fare per Falcone. Al 13' tentativo da fuori area di Ramadani ben parato da Milinkovic-Savic. Al 16' doppio cambio per D'Aversa: dentro Kaba e Sansone al posto di Rafia e Blin. Immediata la risposta di Juric con Linetty e Sanabria per Vlasic e Pellegri. Al 23' chance per gli ospiti con il nuovo entrato Kaba, che svirgola il pallone da ottima posizione e manda fuori. Al 25' ilresta in dieci per l'espulsione di Pongracic per doppia ammonizione. Un minuto dopo grandissima parata di Falcone su Sanabria. Il portiere deltoglie letteralmente la palla dalla rete con un tuffo stupendo sul colpo di testa dell'ex Roma. Alla mezz'ora ilmanda in campo Touba per Oudin. Al 32' si fa vedere ilnonostante l'inferiorità numerica: Almqvist scappa sulla destra e mette una palla insidiosa al centro, nessun compagno di squadra arriva in tempo per la deviazione vincente. Al 36' arriva il raddoppio granata con. L'ex Atalanta va a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Vojvoda, entrato da pochi minuti al posto di Lazaro. Malgrado il doppio svantaggio ilnon molla e Gallo da fuori area impegna Milinkovic-Savic a un difficile intervento al 40'. Nel recupero gol annullato a Okereke (entrato al posto di) perché la palla era uscita dal campo prima del passaggio di Linetty.