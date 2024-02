Torino-Lecce 2-0 | gol di Bellanova e Zapata

Il Torino batte il Lecce e vede

Serie A, i risultati della 25^: il Torino regola il Lecce nel primo anticipo: Per fare per la prima volta punti contro il Milan a lungo di proprietà Fininvest, il Monza punta sullo strapotere di Michele Di Gregorio, che rischia di essere in estate un vero e proprio oggetto del ...

TORINO - Juric: "E' stata una partita difficile, non voglio andar via ma servono obiettivi prestigiosi": Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce: "È stata una partita difficile. Il primo tempo non mi è piaciuto. Non riuscivamo a costruire bene ma abbiamo sist ...

Serie A, Torino-Lecce 2-0: decidono Bellanova e Zapata: Un secondo tempo finalmente brillante, spaccato da un gol di Bellanova (il primo in stagione) e premiato dal raddoppio di Zapata (7ª rete nel Toro). I granata di Juric tornano a… Leggi ...