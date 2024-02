Torino-Lecce 0-0 live Equilibrio dopo venti minuti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 20' - Ilci prova ma è impreciso: da dimenticare un cross di Gendrey13' - Occasione per Piccoli, pallone salvato sulla linea da Masinaanticipo dell'attaccante...

E’ stato Zapata a regalare al Torino il pareggio 1-1 contro il Sassuolo in una gara decisa nei primi minuti ma è stato un risultato che si può ... (infobetting)

Alle 19.00 andrà in scena la 25esima giornata del campionato di Serie A tra Torino e Lecce. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 19.00 andrà in ... (calcionews24)

Il Lecce in campo a Torino contro i granata dopo la batosta di Bologna. I giallorossi, al centro della classifica, cercano di allontanarsi ancora di ... (quotidianodipuglia)

All’Olimpico, il match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

LIVE Torino-Lecce 0-0 (15') - Savic rischia la frittata al 13': 13' Questa volta Savic esce bene. Gioco fermo qualche istante per valutare il contrasto tra il portiere granata e Piccoli. 12' OCCASIONE LECCE! Botta e risposta, Bellanova ferma Dorgu in angolo dal ...

LIVE Torino-Lecce 0-0 (10') - Comincia la gara: PRIMO TEMPO 9' Schema da dimenticare per i pugliesi, recupera palla il Toro. 8' Il primo corner della partita è per il Lecce. 6' Palla messa in mezzo, allontanata senza ...

TORINO - Vagnati: "Partita dura col Lecce, Pellegri Sta avendo una grande continuità": Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima della partita col Lecce: "E' una partita dura, anche se dopo ce ne saranno tante altre, non determina ...