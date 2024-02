Torino | Bellanova | “Juric mi sta aiutando molto | gol dedicato alla mia famiglia”

La 25ª giornata di Serie A si apre con la vittoria del Torino che batte il Lecce 2 - 0 grazie ad un bellissimo gol di Bellanova al 50' e ad una testata di Zapata all'81'. Gli uomini di Juric salgono a 36 punti, a sole due lunghezze dal sesto posto

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Raoul, difensore del, commenta la vittoria per 2-0 ottenuta dsquadra contro il Lecce: “Sicuramente con la maglia di oggi farò un quadro, è troppo importante per me aver segnato questo primo gol con una grande maglia come quella del Torin0. Lo dedico ai tifosi emia, così come al mister e ai compagni, mi sono stati tutti vicini in momenti difficili passati ultimamente. Non abbiamo giocato un gran primo tempo, così come anche il Lecce. Nello spogliatoio ci siamo guardati tutti in faccia e siamo scesi in campo con un altro spirito.mi stadal punto di vista mentale, poi stiamo lavorandoanche sulla fase difensiva. La Nazionale? Fin da bambino sogno la maglia azzurra, poi le scelte le compie mister ...