Tony Khan | “Voglio coinvolgere il CMLL in tutto ciò che facciamo”

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nell’appropinquarsi dell’atteso evento Forbidden Door 3, il proprietario della AEWha dichiarato di volerla federazione di wrestling messicananell’evento di quest’anno. Forbidden Door (letteralmente traducibile come “Porta Proibita”) si è caratterizzato dall’inizio come show di “raduno” per alcune principali federazioni di wrestling (AEW e NJPW su tutte), e quest’anno l’intenzione è quella di chinare a raccolta anche la Compagnia della Lucha Libre. Oltre a ciò, resta confermata come l’anno scorso la presenza della NJPW e dei suoi lottatori nella card di quest’anno. Un grande partner “al 100% ilpraticamente inciò che” ha dichiaratoai ...

Attraverso il suo account X (Twitter), Tony Khan , Presidente della All Elite Wrestling, ha confermato il ritorno del sistema di ranking ... (aewuniverse)

Con i diritti televisivi della WWE ormai al sicuro per i prossimi anni grazie agli accordi con USA Network (per SmackDown), CW Network (per ... (zonawrestling)

AEW: Dynamite avrà un nuova scenografia dopo Revolution: Nel corso di questi anni, la AEW ha apportato alcune modifiche alla scenografia del suo flagship show Dynamite. Probabilmente quello più evidente è stato l'abbandono dei tunnel di ingresso a favore di ...

Tony Khan: “Le accuse a Vince McMahon Non posso dire molto, ma…”: Il Presidente e CEO della AEW parla e non parla del caso Vince McMahon, ribadendo quanto la sua federazione sia un posto sicuro per le donne nonostante le recenti accuse a Jericho ...

AEW: Tony Khan ottimista sul possibile maggiore ricavo dai diritti televisivi: Con i diritti televisivi della WWE ormai al sicuro per i prossimi anni grazie agli accordi con USA Network (per SmackDown), CW Network (per NXT) e Netflix (Raw) tutti gli occhi sono ora rivolti alla A ...