Tommaso Zorzi | “Priscilla soffrirà tutta la vita Questi gatti non vanno venduti Sono stato stupido”

"Benvenuto a casa Priscilla (è un maschio)". Così l'influencer Tommaso Zorzi il 17 aprile 2021 annunciava ai suoi due milioni di follower l'arrivo in casa di un gatto Scottish Fold. Una notizia che ha raccolto oltre

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha parlato del suo gatto in un video posu Instagram:, questo il nome del suo Scottish Fold, soffre di osteocondrodisplasia, una patologia tipica della sua razza che provoca forti dolori all’animale. “Aè stata diagnosticata la osteocondrodisplasia, che è una anomalia di sviluppo del tessuto osseo e della cartilagine dovuto a una mutazione genetica”, spieganel video, mentre accarezza il gatto. “Diciamo che è il motivo per cui questa razza, lo Scottish Fold, ha le orecchie piegate che noi troviamo tanto tenere”. “È una razza che in molti Paesi, per questo motivo, è illegale e non è riconosciuta perchéche inebilmente, chi più chi meno, soffriranno: ...